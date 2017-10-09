Задержан нарушитель границы, представившийся украинским военным

22:1609.10.2017
(обновлено: 22:20 09.10.2017)
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ВОРОНЕЖ, 9 окт — РИА Новости. Российские пограничники задержали за нарушение границы на Луганском направлении, предположительно, военнослужащего украинской армии, сообщает в понедельник погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
"Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.
Погрануправление устанавливает обстоятельства нарушения границы.