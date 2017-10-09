МЧС задействует роботов для полной ликвидации пожара в ТЦ "Синдика"

Пожарный во время ликвидации последствий пожара на строительном рынке Синдика

Пожарный во время ликвидации последствий пожара на строительном рынке Синдика

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. МЧС России задействует робототехнические комплексы для полной ликвидации пожара в торговом центре "Синдика" на западе МКАД в Одинцовском районе Подмосковья.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от московского района Строгино, загорелся днем в воскресенье, открытое горение удалось потушить только к утру понедельника. Общая площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы более 3 тысяч человек.

"Для ликвидации пожара, проливки конструкций и разбора завалов в торговом центре "Синдика" будут привлечены робототехнические комплексы МЧС", — отметил представитель министерства.

Кроме того, с помощью роботов будет проведен визуальный осмотр места ЧП, они также возьмут необходимые пробы, которые помогут установить место, где возникло возгорание, и определить возможные причины пожара.