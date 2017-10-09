Вещдоки по "делу реставраторов" вернут музеям

Полицейский автомобиль у Дорогомиловского суда города Москвы, где проходят слушания по делу бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова. Архивное фото

Полицейский автомобиль у Дорогомиловского суда города Москвы, где проходят слушания по делу бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы вернет музеям и министерству культуры вещественные доказательства по "делу реставраторов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вещественные доказательства передать на ответственное хранение в министерство культуры. Изъятые при обыске документы вернуть по принадлежности в музей Космонавтики имени Циолковского", — решила судья.

Изъятые при обыске у фигурантов дела телефоны и технику суд вернет им.

По данным следствия, более 100 миллионов рублей были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде. Всего по делу проходят восемь экс-чиновников и бизнесменов. Представитель Минкультуры просил суд ограничиться для всех условными сроками.