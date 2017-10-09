МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов намерен продолжить трудовую деятельность после освобождения по "делу реставраторов".

"Работать", — ответил он на вопрос журналистов о дальнейших планах.

На остальные вопросы Пирумов отвечать не стал, а пошел общаться с друзьями и родственниками, которые пришли в суд поддержать его.

В понедельник Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима, после чего освободил его, так как назначенный срок заключения экс-замминистра уже провел в СИЗО. Освобождены были и остальные семь фигурантов "дела реставраторов".

По данным следствия, более 100 миллионов рублей были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде. Всего по делу проходят восемь экс-чиновников и бизнесменов, Пирумов – ключевой фигурант. Представитель Минкультуры просил суд ограничиться для всех условными сроками.