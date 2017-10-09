Помощник водителя частично признал вину в ДТП с поездом под Владимиром

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Выживший в ДТП во Владимирской области помощник водителя частично признал вину в аварии, которая унесла 17 жизней, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.
У Сарматова пятеро детей. Следствие обратилось в суд с требованием его ареста, считая, что подозреваемый собирался скрыться. "По свидетельским показаниям, Сарматов направлялся в Узбекистан", — сказал следователь.
Прокурор требование о заключении помощника водителя в следственный изолятор полностью поддержал.
В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.