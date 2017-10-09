Суд арестовал помощника водителя автобуса по делу о ДТП под Владимиром

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы санкционировал заключение под стражу на два месяца выжившего в ДТП во Владимирской области помощника водителя Нургали Сарматова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Сарматова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Олеся Менделеева. Суд установил срок содержания помощника водителя в СИЗО до 7 декабря.

Следствие обратилось в суд с требованием арестовать Сарматова, поскольку считает, что тот собирался скрыться. "По свидетельским показаниям, Сарматов направлялся в Узбекистан", — сказал следователь.

Прокурор требование о заключении помощника водителя в следственный изолятор полностью поддержал.

Сарматов в суде заявил, что чувствует свою ответственность, но отметил, что не он управлял машиной в тот момент. Адвокат подозреваемого, у которого пять детей, просила избрать не связанную с арестом меру пресечения.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.