Суд освободил всех фигурантов "дела реставраторов"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы освободил всех фигурантов дела о хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сначала суд освободил из-под стражи бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, который назначенные ему полтора года провел в СИЗО.

Остальных фигурантов дела суд также освободил: пятерым назначил ровно те сроки, которые они провели под стражей во время предварительного следствия, а троим — условное наказание.

"Меру пресечения отменить, освободить из-под стражи. Залог вернуть. Арест с имущества снять", — решила судья.

По данным следствия, более 100 миллионов рублей были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде. Всего по делу проходят восемь экс-чиновников и бизнесменов, Пирумов – ключевой фигурант. Представитель Минкультуры просил суд ограничиться для всех условными сроками.