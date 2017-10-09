Телеканал "Настоящее время" предупредили о возможном статусе иноагента

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Телеканал "Настоящее время" заявил, что получил предупреждение Минюста о возможном статусе иностранного агента в России, по его данным, такое же письмо получило "Радио Свобода".

"Телеканал "Настоящее время" получил предупреждение от министерства юстиции России о том, что его деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента и, соответственно, подвергнуться ограничениям", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

По данным телеканала, аналогичные письма получили "Idel.Реалии" и "Радио Свобода" – другие редакции, работающие в рамках американской вещательной корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.