В Госдуме не верят в версию о том, что Тюрин заказал убийство Вороненкова

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) отмел версию о том, что заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова является бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, следствие пришло к выводу, что непосредственным заказчиком преступления выступил Владимир Тюрин — бывший гражданский муж Максаковой. При этом, как заявил Луценко, убийство планировалось "руководством ФСБ совместно с руководителями преступного мира России".

"Я этому абсолютно не доверяю. Насколько мне известно, жили они (Максакова и Вороненков) тут, в России. Если он (Вороненков) так уж он наступил на мозоль этому бывшему мужу, это можно было сделать здесь. Но, насколько мне известно, он (Тюрин) давно не жил с ней и никаких личных мотивов у Тюрина не было. Глупость, которую притягивают за уши. Заодно к Тюрину и целое ФСБ притянули… Более глупой версии придумать было нельзя", — сказал РИА Новости Калашников.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. Однако следствию удалось задержать двух подозреваемых в причастности к организации убийства, еще двое объявлены в розыск.

Представители украинских правоохранительных органов уже в первые часы после убийства Вороненкова заявляли, что за этим якобы может стоять Россия. В Москве такие утверждения опровергали. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные измышления "о пресловутом российском следе" являются абсурдными.