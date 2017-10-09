Полиция выяснила, что автобус в Благовещенске закидали камнями подростки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 окт — РИА Новости. Полиция в Благовещенске выяснила, что автобус в минувшие выходные не обстреляли, а закидали камнями трое несовершеннолетних, сообщило УМВД по Амурской области в понедельник.

Как сообщала ранее специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека, поздно вечером в субботу пассажиры маршрутного автобуса услышали подозрительный хлопок. По их словам, что-то тяжелое ударило со стороны боковой части автобуса, никто не пострадал. Очевидцы утверждали, что автобус обстреляли. Полиция начала проверку.

Как уточняет в понедельник УМВД по Амурской области, 7 октября в дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что на остановке неизвестные разбили стекло задней двери автобуса.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Осуществлен осмотр места происшествия, опрошены пассажиры автобуса. В ходе проведенной проверки установлено, что стекло разбито от удара камнем, к происшествию причастны трое несовершеннолетних. С ними и их законными представителями проведены профилактические беседы. Решается вопрос о постановке данных несовершеннолетних на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних", — сообщает УМВД.

Также, по информации управления, решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".