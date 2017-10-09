Васильева рассказала о погибших за год на уроках физкультуры школьниках

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В 2016-2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила глава Минобрнауки Ольга Василева на заседании в Совфеде.

"У нас нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу", — сказала Васильева. "У нас 211 человек погибли в прошлом (учебном) году на физкультуре подростков", — заявила Васильева.

Она отметила, что раньше существовали группы здоровья, и нагрузка не могла быть больше положенной.

"Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок", — сказала глава Минобрнауки.

"Мы договорились, что медики будут у нас давать группы здоровья", — добавила она. При этом Васильева отметила, что с этим не согласна. По ее мнению, учитель должен знать, с каким диагнозом имеет дело: к примеру, в случае эпилепсии нужно знать, что делать.