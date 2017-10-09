СК начал проверку после взрыва газа в Гудермесе

ГРОЗНЫЙ, 9 окт – РИА Новости. Следователи в Чечне начали проверку после взрыва бытового газа в Гудермесе, в результате которого семья из семи человек получила ожоги, сообщила в понедельник пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону.

Несчастный случай произошел в субботу вечером в частном доме в Гудермесе. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа на кухне, которая произошла из-за нарушения техники безопасности. Пожар, вспыхнувший после взрыва, удалось потушить, дом частично сгорел.

"Гудермесским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту возгорания домовладения из-за хлопка бытового газа, в результате чего пострадала семья из семи человек", — говорится в сообщении.

Родители и пятеро детей в возрасте от двух до четырнадцати лет были госпитализированы с термическими ожогами. Состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести, уточнили в СК.