Задержан водитель автобуса, столкнувшегося с поездом под Владимиром

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Водитель автобуса задержан после ДТП во Владимирской области, где погибли 17 человек, сообщает пресс-служба СУ на транспорте СК России.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

Отмечается, что водитель автобуса, Нургали Сарманов, зная о непригодности автобуса для перевозки пассажиров, продолжал оказывать данные услуги. Следователи выделили возбужденное против водителя уголовное дело по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц" в отдельное производство.

"В рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области задержан водитель автобуса… В ближайшее время Сарманову будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", — говорится в сообщении.