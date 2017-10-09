Мосгорсуд подтвердил арест главы штаба Навального на 20 суток

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным административный арест на 20 суток Леонида Волкова, главы штаба оппозиционера Алексея Навального, за призывы к несанкционированному митингу в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
До этого аналогичное наказание – 20 суток ареста – Волкову назначил Савеловский суд за призывы к несанкционированному митингу в Нижнем Новгороде, но спустя четыре дня Мосгорсуд отменил это решение, выпустил Волкова на свободу и направил материалы на новое рассмотрение в суд Нижнего Новгорода.
Однако на выходе из здания Мосгорсуда сотрудники полиции вновь задержали Волкова, составили на него протокол за новые призывы к участию в несанкционированных митингах и отвезли в Преображенский суд, который и назначил ему 20 суток ареста.
Призывы Волков, согласно протоколу, публиковал в своем Twitter, пока ждал решения первого суда.