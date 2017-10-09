Мосгорсуд подтвердил арест главы штаба Навального на 20 суток

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным административный арест на 20 суток Леонида Волкова, главы штаба оппозиционера Алексея Навального, за призывы к несанкционированному митингу в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Волков оспаривал арест, назначенный ему Преображенским судом Москвы за повторное нарушение правил проведения митинга (призыв к акции, не согласованной с властями).

До этого аналогичное наказание – 20 суток ареста – Волкову назначил Савеловский суд за призывы к несанкционированному митингу в Нижнем Новгороде, но спустя четыре дня Мосгорсуд отменил это решение, выпустил Волкова на свободу и направил материалы на новое рассмотрение в суд Нижнего Новгорода.

Однако на выходе из здания Мосгорсуда сотрудники полиции вновь задержали Волкова, составили на него протокол за новые призывы к участию в несанкционированных митингах и отвезли в Преображенский суд, который и назначил ему 20 суток ареста.

Как сообщили ранее в Нижегородском районном суде, заседание по этому вопросу должно было пройти сегодня, но было отложено, в связи с чем — не уточняется. Дата следующего пока не определена.

Призывы Волков, согласно протоколу, публиковал в своем Twitter, пока ждал решения первого суда.