Напавший на конвой член "банды GTA" жаловался врачам на чудовищ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Раненный в перестрелке с конвоем участник "банды GTA" Хазратхон Додохонов жаловался врачам на чудовищ и разговаривал с джинами, следует из заключения экспертов, оглашенном в Мособлсуде.

Ранее в суде со ссылкой на заключение экспертов сообщили РИА Новости, что полученные в перестрелке травмы не лишают Додохонова способности воспринимать обстоятельства уголовного дела и давать показания, ему было разрешено участвовать в судебном разбирательстве.

Как следует из оглашенного заключения экспертов, в начале следствия Додохонов жаловался врачам на волнение и эмоциональное напряжение.

"Додохонов утверждал, что ощущал чудовище у себя за спиной после пробуждения и испытывал внутри себя джина, который разговаривал с ним. Однако клинического подтверждения эти данные впоследствии не нашли", — сказано в заключении экспертов.

В ходе экспертизы он "смотрел перед собой невидящим взором с гримасой страдания на лице", на вопросы отвечал кратко, "сопровождая речь обдуманными суждениями". Додохонов, по заключению экспертов, правильно, но с задержкой называет количество показываемых ему пальцев.

Перестрелка с участие членов банды произошла в суде в августе. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице. Додохонов получил травмы, но выжил.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.