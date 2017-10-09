Автобус, сбитый поездом под Владимиром, был не пригоден для перевозок

Автобус и поезд столкнулись на ж/д переезде во Владимирской области

Автобус и поезд столкнулись на ж/д переезде во Владимирской области

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Автобус, сбитый поездом во Владимирской области, был не пригоден для перевозки пассажиров, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"Установлено, что… произошло столкновение пассажирского поезда № 60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород с остановившимся по причине неисправности автобусом марки Mercedes-Benz, который по своим техническим характеристикам был не пригоден для перевозки пассажиров", — говорится в сообщении.