В Нижнем Новгороде бывшие супруги будут делить кота через суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 окт – РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском к бывшему мужу с требованием вернуть кота, которого тот удерживает с прошлого года, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По информации пресс-службы, в настоящее время супруги проживают отдельно. Женщина с декабря 2016 обращалась к экс-супругу с просьбой вернуть кота, но тот не соглашался. Тогда она решила обратиться в суд.
"Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приступил к рассмотрению гражданского дела об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а именно кота… О принятом решении по делу будет сообщено дополнительно", — добавляет пресс-служба.