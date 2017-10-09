Источник сообщил об обыске у матери полковника Захарченко

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следователи СК РФ в понедельник утром провели обыск в квартире матери скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.

"Сегодня провели обыск у матери (Дмитрия Захарченко) в квартире в ЖК "Шуваловский" (элитный комплекс на юго-западе Москвы)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, у женщины изъяли "незначительные личные вещи" — "что-то, скорее всего, пойдет для анализа на ДНК, так ранее она (мать Захарченко) отказалась давать анализ".

Анализы ДНК, по словам источника, следствию нужны, чтобы установить принадлежность 9 миллиардов рублей, найденных в квартире сестры Захарченко еще год назад. Никто из фигурантов не признает, что деньги его, поэтому следствие и вынуждено применять в этой ситуации "иные возможные способы", отметил собеседник.

"На сумках (с деньгами в квартире) есть разные, в том числе женские, ДНК", — сказал источник. По его словам, на найденных купюрах есть банковские упаковки, в том числе банка "Московское ипотечное агентство" (где ранее работал отец Захарченко).

Комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью прошлого года по подозрению в получении взятки в семь миллионов рублей. При обыске в квартире его сестры был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.