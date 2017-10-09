Члену "банды GTA" разрешили участвовать в разбирательстве в Мособлсуде

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Эксперты разрешили раненному в перестрелке участнику "банды GTA" Хазратхону Додохонову участвовать в судебном разбирательстве в Мособлсуде, сообщили РИА Новости в суде.

"Полученные травмы не лишают его способности воспринимать обстоятельства уголовного дела и давать показания. В принудительном лечении он не нуждается", — сказано в заключении экспертов.

В августе в суде произошла перестрелка с участием членов банды. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.