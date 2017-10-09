Почти половину районов Приморья охватили лесные пожары

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лесные пожары, возникшие в результате сухой и теплой погоды, охватили почти половину районов Приморского края, местные спасатели переведены в повышенную готовность, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России.

"Пожары действуют в десяти из 22 районов Приморья. В лесах — 65 очагов, а площадь только за сутки выросла на 700 гектаров и составляет 2300 гектаров", — сказал он, добавив, что стабилизировать обстановку в регионе на сегодняшний день не получается.

Спасателям пока удается сдерживать продвижение огня в сторону жилых районов, но из-за погодных условий авиация не может работать в полную силу, а к тушению пожаров привлечено в шесть раз меньше необходимого персонала и техники, отметил представитель.

"В настоящее время на ликвидации пожаров задействованы порядка 400 человек и около 100 единиц техники. Согласно расчетам, при таком количестве очагов и площадей людей и техники должно быть в шесть раз больше", — добавил он.

В пресс-службе ведомства отметили, что глава Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко вылетает во Владивосток, где встретится с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко и обсудит меры стабилизации обстановки в регионе.