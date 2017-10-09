Власти Челябинской области отрицают утечку радиоактивных веществ

ЧЕЛЯБИНСК, 9 окт – РИА Новости. Радиационный фон в Челябинской области, где, по данным немецкого Федерального ведомства по радиационной защите (BfS) мог находиться предполагаемый источник повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе, находится в пределах нормы, утечки радиоактивных веществ не зафиксировано, сообщил РИА Новости министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

BfS 29 сентября — 3 октября зафиксировало в воздухе небольшое повышение показателей радиоактивности в Европе. В частности, радиоактивное вещество рутений-106 в безопасной для жизни и здоровья населения концентрации было обнаружено в пробах воздуха в Германии и Австрии. BfS заявило, что предполагаемый источник недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе может находиться на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы.

"Министерство общественной безопасности региона совместно с подразделениями "Росатома" (госкорпорация по атомной энергии, куда входит ПО "Маяк", город Озерск Челябинской области) проводят регулярные проверки уровня радиационного фона в Челябинской области. В настоящее время могу сказать, что радиационный фон в регионе в пределах нормы, его превышение не зафиксировано ни вблизи техногенных объектов, ни около каких-либо других объектов", — рассказал Савченко.

Он подчеркнул, что информацию об утечке рутения-106 министерство общественной информации не подтверждает.

Как добавили РИА Новости в пресс-службе минэкологии региона, такое вещество как рутений-106 не фиксировалось в Челябинской области, оно не образуется в регионе даже после переработки отходов разных предприятий. Но даже если предположить, что это вещество исходит отсюда, распространиться на такую огромную территорию оно не могло бы, заметили в минэкологии.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.