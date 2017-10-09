В Москве трехлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Трехлетний ребенок выжил, выпав из окна квартиры на седьмом этаже на юго-западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"По предварительным данным, вечером 8 октября 2017 года трехлетний мальчик, находясь в комнате без присмотра родителей, залез на подоконник, не удержался и выпал из открытого окна. После этого ребенок незамедлительно был госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь", — сказала она.

В связи с инцидентом следователи проводят проверку.

Ведомство в очередной раз напоминает, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, особенно в жилых помещениях с открытыми окнами, в том числе оснащенными противомоскитными сетками, создающими мнимую иллюзию закрытого окна.

Главное следственное управление добавляет, что взрослым необходимо проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности, поскольку только от их действий зависит безопасность собственного ребенка.