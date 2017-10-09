На рынке в Ростове-на-Дону пожарные будут дежурить еще сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные останутся на месте возгорания вещевого рынка в Ростове-на-Дону как минимум до утра вторника, к настоящему времени на двух участках полной ликвидации пожара еще не произошло, сообщил РИА Новости замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко.

Сообщение о пожаре на вещевом рынке "Восточный", известный ростовчанам как "Темерник", поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Пожару был присвоен четвертый ранг. К полуночи площадь распространения огня составила уже около 6 тысяч квадратных метров. Примерно к 2.00 мск пожар был локализован, а в 7.48 ликвидировано открытое горение. По предварительным данным, пострадавших нет.

"До вечера еще будет тут вся группировка. Будем вести проливку очагов. А до утра будет организовано дежурство", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что к настоящему времени два из четырех участков пожара ликвидированы полностью, на двух других ликвидировано открытое горение. Во время пожара от высокой температуры произошла деформация и обрушение участков кровли торговых павильонов общей площадью примерно 3 тысячи квадратных метров, добавил Гладченко.

Сейчас на месте работают около 400 человек и более 50 единиц техники.