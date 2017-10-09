На рынке в Ростове-на-Дону пожарные будут дежурить еще сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные останутся на месте возгорания вещевого рынка в Ростове-на-Дону как минимум до утра вторника, к настоящему времени на двух участках полной ликвидации пожара еще не произошло, сообщил РИА Новости замначальника ГУМЧС России по Ростовской области Ярослав Гладченко.
"До вечера еще будет тут вся группировка. Будем вести проливку очагов. А до утра будет организовано дежурство", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что к настоящему времени два из четырех участков пожара ликвидированы полностью, на двух других ликвидировано открытое горение. Во время пожара от высокой температуры произошла деформация и обрушение участков кровли торговых павильонов общей площадью примерно 3 тысячи квадратных метров, добавил Гладченко.
Сейчас на месте работают около 400 человек и более 50 единиц техники.