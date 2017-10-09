Число заболевших менингитом в Екатеринбурге увеличилось до 44

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор по Свердловской области сообщил о 44 жителях Екатеринбурга, заболевших, предположительно, менингитом, по состоянию на 8 октября.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге в больницу с подозрением на менингит попали около 40 жителей микрорайона "Цыганский поселок". Были выявлены 18 очагов заболевания.

"В период с 15.09.2017 по 08.10.2017 на микроучастке "Цыганский поселок" Верх-Исетского района Екатеринбурга были зарегистрированы 44 случая заболеваний детей и взрослых с предварительным диагнозом "энтеровирусная инфекция, вирусный менингит". Основные симптомы заболевания — головная боль, экзантемная сыпь, сыпь зева и температура. Основной контингент заболевших – дети до 14 лет (32 человека)", — уточняет ведомство.

По данным регионального Роспотребнадзора, все заболевшие госпитализированы. "Окончательный диагноз "энтеровирусная инфекция" поставлен 26 заболевшим: 21 случай – менингиальная форма, пять случаев – герпангина", — уточняет ведомство.

По информации надзорного органа, "заболевания протекают в легкой и средней степени тяжести", а предположительными факторами передачи инфекции стали неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации, употребление сырой воды из скважин в частных домах.

"Произведен отбор проб воды на вирусологические показатели (энтеровирусы), результаты отрицательные", — отмечает, вместе с тем, областной Роспотребнадзор, добавляя, что по факту на территории "Цыганского поселка" ведется эпидемиологическое расследование, а классы местной школы № 41 закрыли на карантин.