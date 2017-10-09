На руднике в Кузбассе погиб рабочий

КЕМЕРОВО, 9 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего на руднике в посёлке Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУСК) РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл утром в воскресенье.

"При проведении буровых работ на руднике в посёлке Шерегеш травмированы два работника, один из которых скончался в больнице спустя сутки. По данному факту СУСК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

Сотрудники СК предварительно установили, что на одном из участков работники, находясь в ковше погрузочно-доставочной машины, заряжали скважины-веера. В это время произошло отслоение горной массы потолка выработки, в результате чего пострадали 47-летний взрывник и 30-летний рабочий.

"Пострадавших подняли на поверхность бойцы ВГСЧ. 47-летнему мужчине оказана медицинская помощь, он находится на амбулаторном лечении. Второй пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось", — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев, также истребована для изучения необходимая документация, добавили в СК.