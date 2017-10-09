В Москве мужчина выстрелил в посетителя букмекерского клуба

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ссора посетителей в букмекерском клубе на северо-западе Москвы закончилась стрельбой, в результате которой один человек госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 7 октября в букмекерском клубе на Митинской улице мужчина совершил не менее шести выстрелов в молодого человека 1992 года рождения. Потерпевший с полученными огнестрельными ранениями доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь, сообщила собеседница агентства.

Иванова рассказала, что следствие уже задержало подозреваемого, возбуждено дело о покушении на убийство.

"Во время допроса подозреваемый признал вину частично, пояснил, что конфликт между ним и потерпевшим, с которым они не были ранее знакомы, возник внезапно", — сказала она.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об аресте подозреваемого.