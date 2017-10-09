Крупный пожар в ТЦ "Синдика": возгорание локализовано

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в торговом центре "Синдика" на МКАД. Общая площадь пожара, возникшего днем в воскресенье, составила 55 тысяч квадратных метров, всего из здания по данным МЧС были эвакуированы три тысячи человек, трое пострадали.

Грамотная эвакуация

Ранее в пресс-службе МЧС отметили, что системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей при пожаре, охватившем торговый центр.

"Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация, — сказал представитель ведомства.

По его словам, "благодаря этому удалось избежать паники и наступления тяжелейших последствий с учетом того, что дым валил со склада со строительными материалами, которые крайне опасны для человека".

Сумма ущерба

Сумма ущерба от пожара в ТЦ "Синдика", по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может достигать пяти миллиардов рублей, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

По его словам, сейчас выясняется, был ли объект застрахован, так как именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество.

"Что касается автомобилей на парковке, то их владельцы могут рассчитывать на компенсацию в случае наличия страховки КАСКО (ОСАГО на такие случаи не распространяется, обязательная "автогражданка" — это ответственность самого автовладельца при управлении ТС)", — заключил президент ВСС.

Одна из сгоревших машин между тем оказалась купленной в тот же день. "Я только сегодня купил автомобиль. Это моя первая машина, решил сделать себе подарок на 18-летие. Заехал в торговый центр, чтобы купить коврик для машины. Вдруг объявили эвакуацию, мне пришлось выйти из здания, и забрать машину с парковки мне не позволили", — рассказал журналистам владелец машины.

Выводы из случившегося

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников пообещал, что подмосковные власти "сделают выводы" после случившегося.

"Мы все ждем выяснения причин возникновения пожара. По итогам будут сделаны выводы о необходимости мониторинга крупных торговых объектов", — сказал Посаженников РИА Недвижимость.