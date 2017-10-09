Площадь лесных пожаров в Приморье выросла почти на 700 гектаров за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Свыше 10 новых лесных пожаров за сутки возникло в Приморье, площадь возгораний выросла на 689 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

По данным краевого главка МЧС РФ на 8 октября, в крае полыхало 62 природных пожара на площади 1695 гектаров, из них локализовано 23.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 12 новых лесных пожаров на территории Приморского края. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в крае за указанный период действовало 76 очагов, в том числе один на землях особо охраняемых природных территорий. Увеличение количества лесных пожаров обусловлено нарушениями правил пожарной безопасности в лесах сборщиками дикоросов", — говорится в сообщении.

Площадь пожаров за сутки увеличилась на 689 гектаров. Потушили 10 пожаров, 26 локализовали. Еще 66 пожаров продолжают тушить. Как уточнили в департаменте, сейчас в крае тушат пожары на площади 2323 гектара, из них локализованные на площади 943,5 гектара.

В пяти районах края введен особый противопожарный режим (ОПР). Также инициировано введение ОПР на всей территории региона. Режим ЧС действует в Кавалеровском районе.