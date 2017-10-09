В Ростове-на-Дону локализовали пожар на вещевом рынке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализован на площади в 6 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"В 1:54 по мск объявлена локализация на площади в 6 тысяч квадратных метров. Работы на месте пожара продолжаются", — сообщил собеседник агентства.

Как уточняет МЧС РФ, пожар произошел в воскресенье на вещевом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды. На месте работают службы экстренного реагирования. По данным областного МЧС, на месте сосредоточено уже более 400 человек личного состава и более 50 единиц техники.