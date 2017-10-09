Для тушения пожара в Ростове-на-Дону собираются привлечь самолет и вертолет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России приведены в готовность для тушения пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России.

"Площадь пожара составляет 6 тысяч квадратных метров. Приведены в готовность самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России", — говорится в сообщении.

Как уточняет МЧС РФ, пожар произошел в воскресенье на вещевом рынке в двухэтажном торговом павильоне с последующим переходом на торговые ряды. На месте работают службы экстренного реагирования. По данным областного МЧС, на месте сосредоточено уже более 400 человек личного состава и более 50 единиц техники.