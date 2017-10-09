Крупный пожар в ТЦ "Синдика" локализован: миллиарды рублей ущерба

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в торговом центре "Синдика" на МКАД: грамотная эвакуация позволила не допустить гибели людей, по первым предварительным оценкам страховщиков ущерб от огня может составлять пять миллиардов рублей.

Загорелся ТЦ днем в воскресенье. Общая площадь пожара составляла 55 тысяч квадратных метров, всего из здания по данным МЧС были эвакуированы 3 тысячи человек, трое пострадали.

Грамотная эвакуация



Как заявили в МЧС, системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей при пожаре. "Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация", — сказал представитель МЧС.

По его словам, "благодаря этому удалось избежать паники и наступления тяжелейших последствий с учетом того, что дым валил со склада со строительными материалами, которые крайне опасны для человека".

По данным МЧС, когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей. Людей направляли по путям эвакуации. На парковку людей не пустили, так как там уже было сильнейшее задымление и начиналось горение.

По данным очевидцев, эвакуация проходила спокойно. "Как только объявили о ней, люди без спешки вышли из здания", — сказал собеседник агентства.

Изначально подмосковный Минздрав и МЧС сообщали о двух пострадавших, одного из которых госпитализировали. По последним данным МЧС, пострадали три человека.

Как горело



Торговый комплекс с подземным паркингом на 5200 машино-мест горел по всей площади. Он был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. Специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома, благоустройства квартиры, дома, дачи или офиса.

Во время пожара здание частично обрушилось. В частности, как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, обрушение одного из кусков стены началось с образования огненных "трещин", проступавших какое-то время на фасаде.

В пресс-службе администрации Одинцовского района Подмосковья сообщили, что на подземной парковке в горящем торговом центре взрывались машины. Так, очевидец рассказал РИА Новости, что одним из сгоревших авто стал его подарок к 18-летию. Машина стояла на парковке, и хозяин не смог ее забрать, когда была объявлена эвакуация.

"Я только сегодня купил автомобиль. Это моя первая машина, решил сделать себе подарок на 18-летие. Заехал в торговый центр, чтобы купить коврик для машины. Вдруг объявили эвакуацию, мне пришлось выйти из здания, и забрать машину с парковки мне не позволили", — сказал очевидец, пожелавший остаться неназванным.

Пожар тушили с трех вертолетов, на месте ЧП работали не менее 300 человек. Глава МЧС России Владимир Пучков позитивно оценил работу при тушении пожара, и назвал своевременными действия пожарных и других оперативных служб.

"Хочу отметить энергичную работу всех оперативных служб, которые быстро отреагировали на пожар. Из здания своевременно были выведены более 3 тысяч человек — посетители и персонал, была своевременно задействован вся наземная группировка и авиация", — отметил Пучков.

Пожар был локализован в 22.56 на площади 55 тысяч квадратных метров, превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе возле горящего ТЦ не зафиксировали, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Причину возгорания в МЧС пока не называют. "После ликвидации пожара будет проводиться работа криминалистических лабораторий МЧС России, которая позволит установить причину пожара", — сказал Полетыкин.

Ущерб и выводы



Президент ВСС Игорь Юргенс сообщил, что по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сумма ущерба по пожару в ТЦ "Синдика" может достигать 5 миллиардов рублей. "По предварительным данным ВСС, сумма ущерба по пожару на "Синдике" может достигать 5 миллиардов рублей", — приводятся слова Юргенса в сообщении ВСС.

По его словам, сейчас выясняется, был ли объект застрахован, так как именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество. По его словам владельцы автомобилей на парковке могут рассчитывать на компенсацию в случае наличия страховки КАСКО (ОСАГО на такие случаи не распространяется, обязательная автогражданка — это ответственность самого автовладельца при управлении ТС).

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников пообещал, что подмосковные власти "сделают выводы" после пожара в торговом центре "Синдика".

"Мы все ждем выяснения причин возникновения пожара. По итогам будут сделаны выводы о необходимости мониторинга крупных торговых объектов", — сказал Посаженников РИА Недвижимость. Министр намерен провести совещание совместно с администрацией Одинцовского муниципального района. Посаженников уточнил, что туда будут приглашены пострадавшие от пожара предприниматели. Им министр уже пообещал подобрать альтернативные торговые места в других ТЦ.