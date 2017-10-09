В тушении пожара на рынке в Ростове-на-Дону задействованы более 160 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Свыше 160 человек и 49 единиц техники задействованы в тушении пожара на рынке "Восточный" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.
"Группировка сил и средств увеличена. Задействованы уже 161 человек и 49 единиц техники", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших нет. Угрозы жилым домам также нет.
По данным ГУМВД России по Ростовской области, на место выехали сотрудники полиции, которые обеспечат охрану общественного порядка и отвод транспорта.