Роспотребнадзор дал рекомендации жителям районов около ТЦ "Синдика"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует жителям Москвы и Подмосковья, чьи дома находятся около горящего ТЦ "Синдика", минимизировать время пребывания на улице в зоне задымления и плотно закрывать окна. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что содержание опасных для здоровья веществ на территории жилой застройки около горящего рынка не превышает предельно допустимой концентрации.
При этом Роспотребнадзор рекомендует москвичам минимизировать время пребывания на улице в зоне задымления, плотно закрывать окна и двери.
Увлажнять воздух в помещении можно простым способом — необходимо намочить полотенце (простынь и прочее) и повесить на дверь, менять каждые 2-4 часа. Роспотребнадзор также рекомендует провести влажную уборку помещений, пить побольше жидкости. И в случае использования кондиционеров избегать переохлаждения.
В ведомстве отметили, что проверили воздух не только на территории Москвы, но и в Московской области. При этом контроль проведён не только на содержание продуктов горения, но и на формальдегиды, поскольку горят стройматериалы.
"По последним результатам лабораторных исследований, содержание загрязняющих веществ, свойственных процессу горения (диоксид азота, оксид углерода, суммарные углеводороды), на территории жилой застройки не превышает предельно-допустимой концентрации", — заявили в ведомстве.
Контроль за качеством атмосферного воздуха в зоне жилой застройки, ближайшей к территории пожара, ведётся на постоянной основе.
Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, трое. К тушению пожара привлечена авиация.
На внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".
Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.
Огонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.
В результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".
Пожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.
МЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.
Здание рынка окутано клубами черного дыма.
Из-за пожара на МКАД образовались километровые пробки.
На подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.
Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".
Арендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Пожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".
Клубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.
ТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.
ТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.