Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 5 тысяч "квадратов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По данным областного МЧС, сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко поступило на пульт дежурного в 21.08 мск воскресенья. Площадь возгорания составляла ранее 3 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен четвертый ранг. Информации о пострадавших нет.

"Площадь пожара увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. На месте работают 97 человек, 24 единицы техники", — сообщила собеседник агентства.