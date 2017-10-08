Число пострадавших на пожаре в ТЦ "Синдика" в Москве возросло до трех

23:3208.10.2017
(обновлено: 23:38 08.10.2017)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Синдика", расположенном на северо-западе МКАД, увеличилось до трех, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
"Пострадавших трое", — сказал собеседник агентства.
Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. К тушению пожара привлечена авиация.
На внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".
Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.
Огонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.
В результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".
Пожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.
МЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.
Здание рынка окутано клубами черного дыма.
Из-за пожара на МКАД образовались километровые пробки.
На подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.
Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".
Арендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Пожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".
Клубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.
ТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.
ТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.