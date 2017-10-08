Глава МЧС положительно оценил работу всех служб на пожаре в ТЦ "Синдика"

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (33)

Автомобили пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Автомобили пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков позитивно оценил работу при тушении пожара в ТЦ "Синдика", расположенном на северо-западе МКАД, и назвал своевременными действия пожарных и других оперативных служб.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека. К тушению пожара привлечена авиация.

"Хочу отметить энергичную работу всех оперативных служб, которые быстро отреагировали на пожар. Из здания своевременно были выведены более 3 тысяч человек — посетители и персонал, была своевременно задействован вся наземная группировка и авиация", — отметил Пучков.

Он потребовал оперативно принимать все необходимые меры при любом осложнении ситуации и информировать население как о принимаемых мерах, так и о состоянии воздуха.