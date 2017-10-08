В МЧС рассказали, что позволило избежать жертв при пожаре в ТЦ "Синдика"

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (33)

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей при пожаре в торговом центре в "Синдика", расположенном на северо-западе МКАД, сообщили в пресс-службе МЧС.

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Посетитель "Синдики" рассказал, как сгорела только что купленная им машина , расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека. К тушению пожара привлечена авиация.

"Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация, — сказал представитель МЧС.

По его словам, "благодаря этому удалось избежать паники и наступления тяжелейших последствий с учетом того, что дым валил со склада со строительными материалами, которые крайне опасны для человека".

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В МЧС подтвердили, что когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей. Людей направляли по путям эвакуации.

"На парковке уже было сильнейшее задымление. Там начиналось горение. Люди могли там задохнуться, существовала угроза взрыва машин, поэтому решение — закрыть доступ на парковку правильное. Не один автомобиль не стоит человеческой жизни", — сказал предстатель МЧС.