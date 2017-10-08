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Происшествия

В МЧС рассказали, что позволило избежать жертв при пожаре в ТЦ "Синдика"

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Пожар на рынке "Синдика" в Москве (33)
23:2508.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей при пожаре в торговом центре в "Синдика", расположенном на северо-западе МКАД, сообщили в пресс-службе МЧС.

Автомобили пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетитель "Синдики" рассказал, как сгорела только что купленная им машина
Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека. К тушению пожара привлечена авиация.

"Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация, — сказал представитель МЧС.

По его словам, "благодаря этому удалось избежать паники и наступления тяжелейших последствий с учетом того, что дым валил со склада со строительными материалами, которые крайне опасны для человека".

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© Ruptly МЧС РФ
Ситуация возле торгового комплекса "Синдика" после возгорания

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
Очевидец рассказал об эвакуации из торгового центра "Синдика"
В МЧС подтвердили, что когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей. Людей направляли по путям эвакуации.

"На парковке уже было сильнейшее задымление. Там начиналось горение. Люди могли там задохнуться, существовала угроза взрыва машин, поэтому решение — закрыть доступ на парковку правильное. Не один автомобиль не стоит человеческой жизни", — сказал предстатель МЧС.

Пожар в ТЦ "Синдика": обрушение конструкций и взрывы на парковке
© РИА Новости / Андрей КульяновНа внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
На внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИз ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.
© РИА Новости / Гульнара ВахитоваОгонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.Пожар в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Гульнара Вахитова
Огонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".
© РИА Новости / Андрей КульяновПожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
Пожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.
© РИА Новости / Андрей КульяновМЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
МЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание рынка окутано клубами черного дыма.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание рынка окутано клубами черного дыма.
© РИА Новости / Надежда ФроловаИз-за пожара на МКАД образовались километровые пробки.Пожар на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Надежда Фролова
Из-за пожара на МКАД образовались километровые пробки.
© РИА Новости / Андрей КульяновНа подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.Тушение пожара в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
На подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.
© РИА Новости / Андрей КульяновМашина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАрендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Арендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКлубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Клубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.
© РИА Новости / Андрей КульяновТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.Ситуация возле торгового комплекса Синдика после возгорания. 8 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Кульянов
ТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.
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