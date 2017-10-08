Пожар в ТЦ "Синдика" на МКАД локализован

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (30)

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Тушение пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Синдика", расположенном на северо-западе МКАД, локализован, сообщил РИА Новости представитель подмосковного ГУМЧС.

"Пожар локализован в 22.56 на площади 55 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека. К тушению пожара привлечена авиация.