В Пензе арестовали обвиняемого в захвате заложниц в сауне

САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Пензе в воскресенье санкционировал арест мужчины, обвиняемого в захвате заложниц в сауне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Татьяна Махницкая.

Ранее в главке МВД сообщили, что в пятницу в ходе силовой операции был задержан мужчина, взявший в заложницы трех женщин в сауне в Пензе, возбуждено уголовное дело. В СУСК уточнили, что 32-летний мужчина угрожал женщинам оружием, никто не пострадал. По данным Росгвардии, у задержанного были "изъяты предметы, схожие с огнестрельным оружием и гранатой РГД". В прокуратуре отметили, что инцидент произошел на территории гостиничного комплекса "Галеон".

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что фигуранту дела предъявили обвинение по статье "незаконное лишение человека свободы, с применением оружия, в отношении двух или более лиц". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Махницкая уточнила, что, по версии следствия, обвиняемый незаконно удерживал в сауне двух женщин, а не трех, как сообщалось ранее.