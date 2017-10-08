Посетитель "Синдики" рассказал, как сгорела только что купленная им машина

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (27)

Автомобили пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Автомобили пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Очевидец пожара в ТЦ "Синдика" рассказал журналистам, как на парковке торгового центра сгорела машина, которую он купил себе к 18-летию.

"Я только сегодня купил автомобиль. Это моя первая машина, решил сделать себе подарок на 18-летие. Заехал в торговый центр, чтобы купить коврик для машины. Вдруг объявили эвакуацию, мне пришлось выйти из здания, и забрать машину с парковки мне не позволили", — сказал очевидец, пожелавший остаться неназванным.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в настоящее время сотрудники ГИБДД ограничили проезд к месту происшествия для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта. На переезде через МКАД рядом с горящим зданием ТЦ "Синдика" сотрудники ДПС вручную регулируют проезд автомобилей.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека. К тушению пожара привлечена авиация.