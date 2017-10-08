На подземной парковке горящего ТЦ "Синдика" взрываются машины

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (20)

Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017

Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе Синдика. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На подземной парковке в горящем торговом центре "Синдика" зафиксированы взрывы машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Одинцовского района Подмосковья.

"Предварительно, машины взрываются на подземной парковке", — сказал сотрудник пресс-службы.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека. К тушению пожара привлечена авиация.