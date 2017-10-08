Пожар в ТЦ "Синдика" локализуют не ранее трех часов утра

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пожар в торговом центре "Синдика" у МКАД локализуют, как ожидается, не раньше 3 часов утра, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

"Локализация ожидается в районе 3-4 утра", — сказал Полетыкин.

В свою очередь представитель регионального главка МЧС РФ также отметил, что пожар, скорее всего, удастся локализовать не ранее чем через 6-7 часов, то есть около 2-3 часов ночи. По его словам, пожарные вертолеты решено использовать и в темное время суток.

На месте ЧП работают почти 300 человек. Задействована авиация, а также насосно-рукавный комплекс "Шквал" Ногинского спасательного центра.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, два человека.