В результате пожара в ТЦ "Синдика" пострадали два человека

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на строительном рынке Синдика. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Два человека пострадали во время пожара в торговом центре (ТЦ) "Синдика" на 65-м километре МКАД, одного из них госпитализировали, сообщили вечером в воскресенье РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.

"На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского (НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского — ред.), второму оказали помощь амбулаторно", — отметил собеседник агентства.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. К тушению пожара привлечена авиация.