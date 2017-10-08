Вертолеты сбросили 230 тонн воды на горящий ТЦ "Синдика"

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (13)

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. При тушении пожара в торговом комплексе "Синдика", расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области, вертолетом было сброшено 230 тонн воды, сообщается на сайте МЧС по Московской области.

"С 17.20 по 18.45 совершено 46 сбросов воды (по 5 тонн)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 17.20 совершает сбросы воды вертолет Ка-32 МЧС России. Для взятия проб воздуха на ПДК к месту пожара выехала химическая лаборатория ПСО-26.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадавших, по предварительным данным, нет. К тушению пожара привлечена авиация.