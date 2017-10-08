Площадь обрушения горящего ТЦ "Синдика" составила 300 квадратных метров

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Площадь обрушения горящего ТЦ "Синдика" на Северо-Западе МКАД составляет 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Площадь обрушения составляет 300 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Торговый центр "Синдика" загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ ранее сообщал РИА Новости, что общая площадь очагов пожара в ТЦ "Синдика" достигла 55 тысяч квадратных метров. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, есть угроза обрушения конструкции ТЦ, из здания выведены все люди, в том числе спасатели.