Три вертолета сбрасывают воду на горящий торговый центр у МКАД

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Три вертолета сбрасывают воду на горящий торговый комплекс строительных товаров "Синдика" в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Воду вертолеты забирают из Москвы-реки, протекающей между МКАД и городом Красногорск

Открытое горение видно примерно на половине торгового комплекса.

Торговый центр "Синдика" на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщал РИА Новости, что площадь пожара на рынке "Синдика" достигла 3 тысяч квадратных метров, площадь возгорания на кровле — 50 квадратных метров. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, есть угроза обрушения конструкции ТЦ, из здания выведены все люди, в том числе спасатели.

Площадь торгового комплекса — 150 тысяч квадратных метров. Есть подземный паркинг на 5200 машино-мест. ТЦ был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. Специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома, благоустройства квартиры, дома, дачи или офиса.