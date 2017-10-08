Площадь пожара на стройрынке в Москве превысила 50 тысяч квадратных метров

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Общая площадь очагов, на которых происходит пожар в торговом центре "Синдика" на северо-западе МКАД, составляет 55 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.

"Пожар очагами 55 тысяч квадратных метров. Эвакуированы три тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

Торговый центр "Синдика" на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС ранее сообщал РИА Новости, что площадь пожара достигла трех тысяч квадратных метров, площадь возгорания на кровле — 50 квадратных метров. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, есть угроза обрушения конструкции ТЦ, из здания вывели всех людей, в том числе спасателей.

Площадь торгового комплекса — 150 тысяч квадратных метров. Есть подземный паркинг на 5200 машино-мест. ТЦ был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. Специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.