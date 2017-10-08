Источник сообщил об опасности обрушения конструкций в ТЦ "Синдика"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Есть опасность обрушения конструкции горящего торгового центра Синдика, расположенного на северо-западе МКАД, всех людей вывели из здания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Торговый центр "Синдика" на внешней стороне 65-го километра МКАД в Московской области загорелся днем в воскресенье. ТЦ расположен близ столичного района Строгино. Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщал РИА Новости, что площадь пожара на рынке "Синдика" достигла 3 тысяч квадратных метров, площадь возгорания на кровле — 50 квадратных метров.

"Есть опасность обрушения обгоревших конструкций торгового центра. Из здания выведены все люди, в том числе спасатели", — сказал он.