Упавший на Ставрополье легкомоторный самолет принадлежал жителю Ессентуков

ПЯТИГОРСК, 8 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Рухнувший на Ставрополье легкомоторный самолет принадлежал жителю Ессентуков, сообщает ГУМЧС по краю.

Ранее ведомство сообщило, что два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в районе поселка Пятигорский. В результате падения самолета, как отмечали в ГУМЧС, произошло возгорание.

"По информации оперативного дежурного Федерального агентства воздушного транспорта, упавший самолет является единичным экземпляром воздушного судна типа Як-52. Самолет принадлежал жителю города Ессентуки", — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, всего в реагировании задействовано 27 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и три единицы техники.