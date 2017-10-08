Упавший на Ставрополье легкомоторный самолет принадлежал жителю Ессентуков

ПЯТИГОРСК, 8 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Рухнувший на Ставрополье легкомоторный самолет принадлежал жителю Ессентуков, сообщает ГУМЧС по краю.
"По информации оперативного дежурного Федерального агентства воздушного транспорта, упавший самолет является единичным экземпляром воздушного судна типа Як-52. Самолет принадлежал жителю города Ессентуки", — говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, всего в реагировании задействовано 27 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и три единицы техники.