Пострадавшим в ДТП под Владимиром выплатили по пять тысяч рублей

ТАШКЕНТ, 8 окт — РИА Новости. ОАО "Российские железные дороги" выплатило гражданам Узбекистана, пострадавшим в аварии во Владимирской области, по 5 тысяч рублей компенсации, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"Всем пострадавшим со стороны МЧС России была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, выданы теплые вещи, обеспечены сухими пайками, и каждому выплачена компенсация из расчета по 5 тысяч рублей из средств ОАО "Российские железные дороги", — говорится в сообщении.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что утром в воскресенье спецборт республики из аэропорта "Жуковский" доставил в Термез (областной центр на юге страны) 36 попавших в аварии граждан страны и 15 тел погибших, которые позже были также доставлены в Ташкент, Андижан и Бухару. Пострадавшие из Сырдарьинской и Самаркандской областей доставлены из Ташкента на родину автомобильным транспортом МЧС республики.

По данным МИД Узбекистана, по взаимному решению министерств здравоохранения двух стран трое граждан республики — двое взрослых и один ребенок, состояние которых стабильно тяжелое, оставлены в больницах во Владимирской области до выздоровления.